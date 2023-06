Dragon Ball: il cosplay di C18 da enakorin è davvero perfetto

L'eterno Dragon Ball torna di nuovo ad essere fonte d'ispirazione per la cosplayer che proponiamo oggi, anche in questo caso con un ottimo cosplay di C18 da parte di enakorin, ovvero la celebre Enako, che si è cimentata sul personaggio di Toriyama davvero con ottimi risultati.

C18, o Androide 18, è in effetti un grande classico come soggetto per le cosplayer, come abbiamo visto in molti altri casi, e in questo caso si tratta di un'interpretazione molto fedele all'originale, costruita con l'attenzione ai dettagli che possiamo aspettarci da quella che è forse la cosplayer più famosa in Giappone.

Enakorin, o Enako, riprende il personaggio nella sua tipica mise casual, con giacca di jeans, minigonna coordinata top nero e maglia a maniche lunghe a strisce orizzontali. La ricostruzione è classica e veramente riuscita, riprendendo precisamente il fascino del personaggio.

La capigliatura e gli occhi azzurri riproducono bene l'algida bellezza che è tipica della combattente in questione, rimasta come una delle preferite all'interno dell'ampio universo creato da Akira Toriyama.

