Black Widow: il cosplay di Vedova Nera di pamdroid18 si prende una pausa

Dal mondo dei supereroi Marvel arriva un nuovo cosplay di Vedova Nera da parte di pamdroid18, che riproduce in maniera davvero convincente la protagonista del film Black Widow, nonché storica componente degli Avengers, con questa interpretazione.

La versione della storica Black Widow scelta da pamdroid18 deve sicuramente qualcosa all'interpretazione di Scarlett Johansson all'interno della serie cinematografica del Marvel Cinematic Universe, soprattutto per quanto riguarda alcune caratteristiche del costume e dell'acconciatura, ma potrebbe anche riferirsi al modello classico dei fumetti.

La Vedova Nera ha la tipica capigliatura rosso fuoco distintiva del personaggio, mentre il costume ricorda da vicino uno di quelli utilizzati dal personaggio nei film Marvel, che a sua volta è comunque ispirato a quello classico visto in diversi fumetti.

Per il resto, i lineamenti della modella sono piuttosto in linea con quelli di Natasha Romanoff, rendendo il tutto molto fedele alla figura standard della Vedova Nera. Più particolari sono l'atteggiamento e le pose scelte da pamdroid18 per questo set di foto, che sembra rappresentare il personaggio in un momento riflessivo di pausa, rispetto alle scene d'azione di cui è spesso protagonista.

