Cyberpunk Edgerunners: il cosplay di Lucy e Rebecca da Xenon_ne e Loli_Samurai è perfetto

Da Cyberpunk Edgerunners arriva un doppio cosplay di Lucy e Rebecca da parte di Xenon_ne e Loli_Samurai, che si sono dilettate in un'interpretazione davvero perfetta, con tanto di grafica generale che sembra uscita dalla serie.

Lucyna Kushinada, detta Lucy, è ormai un vero e proprio simbolo della serie animata prodotta da Netflix e Studio Trigger in collaborazione, uno dei personaggi più carismatici emersi dalla produzione animata. Xenon_ne si è già esibita in passato più volte nell'interpretazione di Lucy e, anche in questo caso, il risultato è davvero notevole.

Il costume appare qui molto vicino a quello originale nella serie animata, compresa l'immancabile capigliatura che richiama lo stile futuristico e fantascientifico di Lucy, con il tutto che contribuisce a una riproduzione perfetta dell'originale.

Anche Rebecca, interpretata qui da Loli_Samurai, sembra un'incarnazione della versione animata. Il personaggio è molto particolare per il suo aspetto estremamente giovanile, ben interpretato da una modella con una statura non molto elevata, cosa che appare evidente dalla differenza con Xenon_ne.

Loli_Samurai riesce a riproporre l'aspetto quasi da bambina di Rebecca, che gioca spesso sul contrasto fra questa facciata e la furia e imprevedibilità che la contraddistingue nelle fasi d'azione e combattimento. Anche qui, il costume e la capigliatura riprendono perfettamente l'originale, creando un'accoppiata davvero ben fatta.

Se cercate altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il cosplay di Chichi da Nadyasonika tratto da Dragon Ball, il cosplay di Misty da chocolatcos0 tratto da Pokémon, quello di C18 da seracoss tratto ancora da Dragon Ball, il cosplay di Jessie di shproton da Pokémon, quello di Marin di Shirogane-sama da My Dress-Up Darling, il cosplay di Midnight da vkryp da My Hero Academia, quello di Tae Takemi di Xenon_ne da Persona 5.