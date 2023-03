Shazam! Furia degli Dei, il regista si prenderà una pausa dai film di supereroi

Il regista di Shazam! Furia degli Dei, David F. Sandberg, ha dichiarato che si prenderà una pausa dai film di supereroi dopo le recensioni tutt'altro che entusiastiche di quest'ultima pellicola con Zachary Levi, che ha debuttato nelle sale con risultati ben al di sotto delle aspettative.

Sandberg era già intervenuto su Reddit, nell'ambito di una discussione sugli incassi mediocri di Shazam! Furia degli Dei, dopodiché su Twitter ha ragionato sul fatto che il film ha ricevuto il più basso punteggio nei voti della critica e il più alto punteggio nei voti del pubblico fra i progetti che ha diretto.

"Non mi aspettavo di ripetere quanto accaduto con il primo capitolo, dal punto di vista delle recensioni, ma sono comunque rimasto sorpreso da queste valutazioni perché penso sia un buon film", ha scritto il regista.

"Come ho già avuto modo di dire, sono ansioso di tornare all'horror così come di provare nuove cose: dopo sei anni di Shazam, direi che per il momento ho chiuso con i film di supereroi. (...) Per essere chiari, ad ogni modo, non mi penso neanche per un secondo di aver girato i due Shazam."

"Ho imparato tanto e ho potuto lavorare con alcune persone davvero straordinarie. Sarò per sempre grato di aver potuto dirigere due di questi progetti: sono state esperienze molto impegnative ma di grande valore."

"Una cosa che di certo non vedo l'ora di fare è allontanarmi dalle discussioni online sui supereroi: è una cosa che mi ha davvero stressato e sarà bello non doverci pensare più."