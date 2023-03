Shazam! Furia degli Dei, primi incassi mediocri, interviene il regista

Shazam! Furia degli Dei non ha fatto molto bene nella settimana di lancio, aprendo con un risultato inferiore del 44% rispetto al primo capitolo. Nei suoi primi tre giorni nei cinema ha incassato in casa solo 30 milioni di dollari. Il giorno di debutto ha visto incassi soltanto per 11,7 milioni di dollari, contro i 20,3 milioni del primo episodio. Considerando che il film ha avuto un budget di 125 milioni di dollari, ci vorrà del tempo prima che arrivi al pareggio.

Sull'andamento del film è intervenuto anche il regista David F. Sandberg, che in passato aveva vincolato la realizzazione di un terzo film al successo del secondo. Sandberg ha parlato in risposta ad alcuni commenti nel subreddit r/boxoffice che parlavano proprio degli incassi del film.

Un utente ha esordito scrivendo che Sanberg avrebbe meritato di più, mentre un altro lo ha taggato direttamente, per avere un commento a caldo. Quindi un terzo utente ha replicato "Non è giusto taggarlo in un post sui risultati deludenti del suo film. Capisco che sia un commento positivo, ma comunque haha." Al che Sanberg, registrato su Reddit come /u/dauid, ha replicato: "Non ti preoccupare. Sapevo da tempo come sarebbe finita e avevo ragione. Mi hanno pagato l'intera somma in anticipo."

A quanto pare l'ha presa sportivamente, nel senso che i soldi li ha ricevuti e a questo punto pare non essere un suo problema il successo o meno del film. Comunque sia, a meno di un recupero nelle prossime settimane, è improbabile che vedremo un terzo episodio se i dati continueranno a essere questi.