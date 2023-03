Un gioco che cerca di mettere insieme il metroidvania e la simulazione d'appuntamenti andrebbe apprezzato a prescindere, se non altro per il coraggio e l'originalità dell'idea che non è comune nemmeno nell'attuale panorama indie foderato di strane amalgame di gameplay, ma la recensione di Romancelvania dimostra come l'obiettivo fissato da The Deep End Games sia forse troppo complesso da raggiungere in maniera convincente. In questa strana reinterpretazione di Castlevania, il protagonista Drac è un vampiro chiamato a riscattarsi dopo un secolo di inedia a autocommiserazione per essere stato tradito e sconfitto dal suo amore, e per farlo non dovrà tanto mettere a ferro fuoco il mondo degli umani (anche se un po' sì, a ben vedere), quanto piuttosto fare il "tronista" in un reality show organizzato da Grim, il mietitore non molto tristo che si è riscoperto produttore televisivo glam e d'avanguardia.

Concettualmente è un'idea che non fa una piega: invece di vagare per un labirintico castello in cerca di vendetta, riscossa e gloria, lo facciamo in gran parte per conquistare i vari partecipanti al reality show, tra i quali dovremo poi selezionare i più "meritevoli di attenzione", diciamo. Come si suol dire, "tira più un pelo di licantropo..." O qualcosa del genere.

A dire il vero, si tratta di una motivazione anche più valida di molte altre premesse usate per missioni secondarie o interi giochi, aprendo la porta ad approfondimenti e anche diramazioni narrative in base alle selezioni che ci troviamo a fare. I soggetti in questione presentano una varietà impressionante, spaziando per creature sovrannaturali di ogni genere e sesso, tutte piuttosto ben caratterizzate. Sebbene si vada ovviamente a giocare un po' su alcuni stereotipi, viene fatto sempre con una certa intelligenza e profondità. La progettazione è dunque geniale e anche la messa in scena ha i suoi perché, il problema di Romancelvania è proprio nel suo gameplay, come vedremo, e purtroppo non è una cosa da poco.