The Last of Us: la serie TV trasformata in un gioco per PS1

L'utente Reddit westonfahey79 ha pubblicato il video del suo gioco tratto dalla serie TV di The Last of Us realizzato come se dovesse uscire sulla prima PlayStation. Quindi abbiamo modelli 3D poco definiti con texture pixellose, mentre l'audio, almeno quello del filmato, è preso direttamente dal secondo episodio della serie di HBO.

Nella clip sottostante possiamo vedere Joel e Ellie che indossano degli abiti quasi identici a quelli della serie TV. Il filmato mostra Ellie, Joel e Tess che camminano per una strada abbandonata. La scena successiva mostra il gioco vero e proprio, con Joel che viene visto da un nemico che inizia a sparargli.

Il gioco completo non è ancora disponibile, ma su itch.io è possibile scaricare la scena che si vede nel filmato dal titolo "The Last Pascal". Lo sviluppatore ha fatto notare che la demo non contiene suoi per problemi tecnici.

Chissà se lo porterà avanti o se si accontenterà di quello che ha già pubblicato. Magari un giorno avremo un prodotto del livello del demake di Bloodborne o molti altri giochi in stile PS1 pubblicati nel corso degli ultimi anni, come lo stesso 28 Pixels Later dello stesso autore, che trovate sempre sulla sua pagina itch.io.