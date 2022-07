Bloodborne PSX, la storia dietro al demake del capolavoro di FromSoftware

Oggigiorno, il mercato è invaso da remake, remastered ed edizioni migliorate di videogiochi che, nel bene e nel male, hanno fatto la storia del medium. Tuttavia, comincia a farsi largo nel panorama culturale contemporaneo anche un'altra pratica (non nuova, ma mai rilevante come adesso): quella del demake. Uno dei casi che ha creato più clamore per la qualità e l'accuratezza che sembrava offrire è senza ombra di dubbio quello di Bloodborne PSX, idea portata avanti praticamente in solitaria da Lilith Walther, una sviluppatrice indipendente che ha trovato il tempo di dedicarsi a questo progetto tra un lavoro e l'altro. Nel più recente documentario di Noclip, canale Youtube dedicato proprio a questo tipo di produzioni, la sviluppatrice ha raccontato il suo percorso, parlando nel dettaglio del processo di sviluppo di questa opera veramente ambiziosa.

Così, nel 2017, Walther crea un prototipo in appena tre settimane, aiutato dal suo amico Corwyn Pritchard, che si è occupato delle texture. In quel momento, però, si approcciava a iniziare i lavori per Arcus, un gioco indipendente di sua creazione, così ha messo da parte il progetto del demake per focalizzarsi sullo sviluppo di quest'ultimo. Terminato a fine 2020, all' inizio del 2021 comincia a dedicarsi esclusivamente a Bloodborne PSX, del quale riscrive interamente il codice, salvando solo un paio di modelli.

Un'idea come quella di Bloodborne PSX spesso nasce all'improvviso. Walther ha raccontato al team di Noclip che tutto è iniziato mentre scorreva alcuni commenti su Reddit. Qui, degli utenti avevano pubblicato dei modelli creati con Photoshop che mostravano videogiochi di generazioni successive adattate allo stile grafico della prima PlayStation (PSX). Da qui è nata la voglia di provare a convertire uno dei suoi videogiochi preferiti, Bloodborne, in un titolo che avesse tutte le caratteristiche necessarie per essere scambiato per un gioco PSX .

Yharnam come non l’avete mai vista

Bloodborne PSX: l'iconica apparizione del Chierico Belva

Bloodborne PSX non è un calco perfetto della sua controparte "moderna". Pensare di poter ricreare un videogioco complesso e stratificato come Bloodborne da zero e in solitaria è un'idea folle. Quindi, Walther si è limitata a creare la parte centrale di Yharnam, quella iniziale, puntando tutto su due boss: il Chierico Belva e Padre Gascoigne. Oltre a loro, ha ricreato tutta una serie di nemici minori che infestano la mappa di gioco. Per fare ciò ha utilizzato come riferimento diversi minuti di girato, così da poter ricreare le animazioni in Blender nel modo più fedele possibile. Il risultato è volutamente un po' meno pulito, in modo tale da mantenere una certa coerenza con l'anima rétro del progetto.

Dato che, però, non voleva lasciare i giocatori con un contenuto troppo ristretto ed eccessivamente "meccanico", Walther ha deciso di lasciar correre la sua immaginazione e ha creato un epilogo originale, fortemente ispirato dai primi Resident Evil. Infatti, oltre a dover ripercorrere la mappa a ritroso, stando attenti a non farsi sopraffare da una vera e propria nemesi immortale (come Mr. X in Resident Evil 2), l'ultimo livello si svolge in una tetra villa che ricorda quelle della fortunata serie Capcom. Qui, la sviluppatrice ha creato anche uno scontro finale con un Gilbert trasformato in una bestia inferocita, accompagnato da un commento musicale inedito, composto per l'occasione da Evelyn Lark, che si è occupata anche del resto della colonna sonora, riadattata per l'occasione alle sonorità che si potevano incontrare nei videogiochi della prima PlayStation.