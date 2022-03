Bloodborne Kart: prime clip con gameplay del racing arcade dall’autrice di Bloodborne PSX

Bloodborne Kart, lo stravagante progetto annunciato da Lililth Walther, autrice del demake Bloodborne PSX, si mostra nelle prime sequenze di gameplay grazie a una serie di clip pubblicate su Twitter..

Come possiamo vedere nei filmati qui sotto, il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma possiamo farci un'idea di alcune delle meccaniche che troveremo nel gioco completo. Sarà possibile ad esempio usare una sorta di turbo per aumentare la velocità e sfruttare delle rampe per eseguire dei salti; gli oggetti negli scenari inoltre saranno distruttibili, anche se per il momento l'autrice non ha ancora deciso se i veicoli verranno rallentati o meno quando impattano su di essi.

Inoltre ci saranno vari ostacoli rappresentati dai mostri di Yarnham che potremo maciullare con delle ruote dentate. Infine, oltre alle semplici corse, a quanto pare ci sarà anche una sorta di Battle Mode in arena, in cui i giocatori potranno darsi battaglia.

Per chi non lo sapesse, Bloodborne Kart, come suggerisce il nome, è un racing arcade che si ispira alla celebre opera di FromSoftware, il tutto con una veste grafica da PSX. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, con l'autrice che non ha ancora annunciato un periodo di uscita. Bloodborne PSX ha richiesto circa 13 mesi di sviluppo, ma in questo caso la Walther parte avvantaggiata in quanto può riutilizzare diversi asset del precedente progetto.