Bloodborne Kart: trailer di annuncio del nuovo gioco dall'autrice di Bloodborne PSX

L'autrice di Bloodborne PSX - demake del capolavoro di FromSoftware - ha annunciato il suo nuovo gioco fan-made: Bloodborne Kart, di cui potete vedere il trailer qui sotto.

Il trailer di Bloodborne Kart, che avrà chiaramente la stessa grafica di Bloodborne PSX, si apre con il cacciatore del gioco base, nella sua tenuta classica, che viene illuminato da un riflettore. Il personaggio inizia a camminare, indossa degli occhialini e raggiunge la motocicletta che userà per le gare. La scena è anche una chiara citazione ad Akira, manga (e poi anime) molto famoso.

Bloodborne Kart sarà pubblicato "quando è pronto". Bloodborne PSX ha richiesto 13 mesi di lavoro, ma in questo caso la sviluppatrice ha a disposizione già tutta una serie di asset, quindi è possibile che ci voglia meno tempo. Non sappiamo però la quantità di contenuti e non sappiamo se includerà il multigiocatore: Lilith afferma che ci proverà, ma non vuole promettere nulla. Si tratterà per certo di un prodotto distribuito gratuitamente.

Bloodborne PSX ha saputo ricreare una parte del mondo di gioco di Bloodborne in versione PlayStation, non solo dal punto di vista grafico ma anche dal punto di vista dei controlli e del gameplay. Speriamo che lo stesso livello di qualità sia presente in Bloodborne Kart.

