Bloodborne PSX: perché dovete provar assolutamente su PC il demake del capolavoro FromSoftware

Potrebbe essere questa una delle caratteristiche che stupiranno chi non ha reali ricordi dei giochi di quell'epoca. Ogni pochi corridoi e stanze si deve guardare la schermata " Now loading ", che potete volutamente rallentare nelle impostazioni, per vivere veramente l'epoca PS1 con i suoi caricamenti non certo istantanei. C'è poi un limite prestazionale, anch'esso personalizzabile, che pone il frame rate a massimo 20 FPS.

Ovviamente, è un demake di Bloodborne, il gioco PS4 di FromSoftware. Ancora più precisamente, è solo un pezzo dell'opera realizzata da Hidetaka Miyaki, è quella Yharnam Centrale che ha subito messo in difficoltà molti appassionati (e soprattutto i non appassionati) di souls-like. È un progetto fan-made, realizzato solo per passione, completamente gratuito e disponibile su itch.io . L'autrice è Lilith Walther, che vi ha lavorato per 13 mesi, attirando a ogni presentazione l'attenzione del pubblico e dei fan della Notte della Caccia.

Digitale > analogico

Le fogne di Bloodborne PSX

La grafica, però, non è l'unica differenza, tutt'altro. Un semplice abbassamento della qualità tecnica non avrebbe avuto poi grande valore, se non in quanto puro sfoggio di abilità di Lilith. Sarebbe stato apprezzabile, ma ammettiamo che in tal caso avremmo bollato la cosa come un viaggio nei ricordi da provare al volo e mettere da parte dopo un paio di morti.

Non è invece così e, lo diciamo subito, se Bloodborne PSX andasse oltre lo scontro di Padre Gascoigne, continueremmo a giocare. L'autrice ha creato questo nuovo gioco immaginando le regole di design degli anni novanta. Prima di tutto, le levette analogiche non esistono, quindi dite addio a una telecamera libera (che anche su PS2 non era proprio scontata, va detto). Per guardarvi attorno dovrete usare L2 e R2. Vari altri comandi vengono spostati: non serve fare l'elenco completo, visto che lo scoprirete da voi quando proverete il gioco (perché lo proverete, non è una domanda; avete chiesto Bloodborne su PC? Tecnicamente siete stati accontentati).

Dovete però sapere che combattere in Bloorborne PSX è come combattere in Bloodborne, ma in modo leggermente diverso. È come giocare a pallacanestro e poi iniziare a tirare una palla che pesa il doppio. Inizialmente è strano e i tiri vanno a vuoto, poi però le mani e la mente si adattano alle differenze ed è come se nulla fosse cambiato. Proprio per questo, Bloodborne è interessante anche (e forse soprattutto) per i veterani, che sanno cosa aspettarsi ma che verranno spiazzati continuamente.