Dreams: versione PS5 avvistata sul PSN, ecco cosa sappiamo

Tramite il PlayStation Network è stata scovata una versione PS5 di Dreams, il gioco sandbox creativo di Media Molecule (anche autori di LittleBigPlanet e Tearway). Potete vedere un'immagine qui sotto, condivisa tramite Reddit.

Dreams, il leak della versione PS5

Come potete vedere, sul PSN viene indicato che Dreams è in versione PS5. Ad oggi, il gioco di Media Molecule è disponibile ufficialmente solo in versione PS4, ma non sarebbe troppo strano che una versione next-gen venisse pubblicata. Per ora ovviamente si tratta solo di un rumor.

Esiste sempre la possibilità che si sia trattato di un errore del PSN (o che sia un falso). Il negozio digitale di PlayStation non è nuovo a errori di visualizzazione, soprattutto quelli legati ai prezzi (più volte alcuni giochi sono stati messi in vendita a 10.000 euro, ad esempio). Per ora, ufficialmente, l'unica versione di Dreams esistente è quella PS4. In caso vi sia un annuncio ufficiale contrario, vi aggiorneremo.

Dreams potrebbe per certo sfruttare la potenza di PS5 per potenziare gli strumenti creativi interni al gioco. Al tempo stesso, bisogna anche considerare che i livelli creati su PS5 dovrebbero comunque essere compatibili con PS4, quindi è difficile immaginare che tipo di novità potrebbe proporre su console di attuale generazione, oltre ai classici "più risoluzione, più frame rate, caricamenti più rapidi".

Vi ricordiamo infine una curiosità: Sony Pictures Classics lavora al film animato A Winter's Journey che sarà creato con il gioco Dreams.