Sony Pictures Classics lavora al film animato A Winter's Journey e sarà creato con il gioco Dreams

Sony Pictures Classics ha annunciato di aver acquisito i diritti per la storia A Winter's Journey: il film animato sarà realizzato all'interno di Dreams, il gioco PS4 di Media Molecule.

A Winter's Journey è un adattamento di "Winterreise", capolavoro musicale di Franz Schubert. Il cast del film include John Malkovich, Jason Isaacs, Marcin Czarnik (Son of Saul, Sunset), Ólafur Darri Ólafsson (Animali fantastici - I crimini di Grindelwald), Martina Gedeck (Le vite degli altri) e Gabriella Moran.

A Winter's Journey è prodotto da Jörg Tittel e Philip Munger della Oiffy di Londra, insieme a Sean Bobbitt e Hugh Welchman attraverso la loro BreakThru Films in Polonia, Reinhard Brundig della Pandora Film in Germania (Only Lovers Left Alive), Wrong Men North di Benoît Roland in Belgio, Raphaël Berdugo e Alexis Perrin in Francia e Richard Mansell. Sebastien Barrillier e Yann Duboux sono produttori esecutivi. Le riprese iniziano a giugno a Wrocław, in Polonia.

Una prima immagine tratta da A Winter's Journey

"Soprattutto di questi tempi", affermano Helfrecht e Tittel, "sentiamo il bisogno di fuggire in un mondo diverso, pieno di bellezza e di musica senza tempo. Siamo fortunati a lavorare con alcuni dei più grandi attori, artisti e musicisti del mondo, e non potremmo pensare a un partner migliore di Sony Pictures Classics per portare il nostro film a un pubblico diverso".

Sony Classics ha aggiunto: "Non abbiamo mai visto un progetto come A Winter's Journey, che promette di sposare il cinema di classe mondiale e le straordinarie tecniche di pittura con uno dei grandi cicli di canzoni della storia della musica. Il pubblico abbraccerà con gioia questa esperienza teatrale unica".

La colonna sonora sarà eseguita dal baritono Andrè Schuen e dal pianista Daniel Heide e pubblicata da Deutsche Grammophon.

Il fatto che Dreams sarà usato per realizzare un film di animazione è un grande traguardo per Media Molecule, che sta espandendo il proprio progetto anche oltre i confini del mondo videoludico. Vi ricordiamo che Creazione onirica 2.0 è disponibile e permette di creare giochi ancora più facilmente. Se invece preferite giocare, allora per voi è disponibile Dreams - Ancient Dangers: La storia di un pipistrello.