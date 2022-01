GDC 2022: classifica delle piattaforme sulle quali sono in sviluppo più giochi, Switch è ultima

Durante la GDC (Game Developers Conference) di San Francisco, è stato pubblicato un report sullo stato dell'industria videoludica. Tra le varie, abbiamo modo di vedere quali sono le piattaforme più utilizzate dagli sviluppatori per creare giochi in questo momento. Switch è ultima.

Nella categoria "su quali piattaforme state attualmente sviluppando un gioco?", i risultati sono stati i seguenti:

PC - 63% PlayStation 5 - 31% Android - 30% iOS - 30% Xbox Series X|S - 29% Xbox One (od One X) - 22% PlayStation 4 (o Pro) - 21% Nintendo Switch - 20%

Il fatto che "PC" sia al primo posto non stupisce particolarmente, visto che la maggior parte dei progetti che non sono first party Sony o Nintendo tendono ad arrivare su PC oltre che su console sin dal lancio. PS5 e Xbox Series X|S sono praticamente alla pari, con numeri quasi identici a quelli mobile (fetta del mercato in regolare crescita). Le console di vecchia generazione reggono ancora il colpo, grazie a un cambio generazionale molto lento.

Nintendo Switch, invece, è ultima, anche se comunque con solo uno o due punti percentuali in meno rispetto a PS4 e Xbox One. Nintendo Switch è una console di enorme successo e la regolare distribuzione di nuovi modelli la fa percepire come una console "recente", ma non dobbiamo che la console ha quasi cinque anni sulle spalle e, dal punto di vista hardware, non è mai stata la più potente: molti progetti di terze parti in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S non prendono nemmeno in considerazione la piattaforma ibrida della grande N (con rare eccezioni consentite dalle versioni cloud).

Parlando però di piattaforme alle quali gli sviluppatori vogliono sviluppare in futuro, Switch è sesta. È invece terza (dietro PC e PS5) per la lista delle piattaforme ritenute più interessanti dal punto di vista degli sviluppatori.

Sempre alla GDC 2022, abbiamo scoperto che gli sviluppatori non sono interessati agli NFT.