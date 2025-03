DLSS 4 in arrivo su oltre 100 giochi, ACE e RTX Neural Shader: tutte le novità di NVIDIA dalla GDC 2025

Parallelamente al lancio ufficiale di RTX Remix e all'arrivo della demo di Half-Life 2 RTX , il team verde ha introdotto novità che riguardano il supporto a DLSS 4, disponibile in sempre più titoli, l'arrivo di NVIDIA ACE su inZOI, con una data ufficiale, e l'implementazione di RTX Neural Shader in DirectX ormai dietro l'angolo. Scopriamo tutti i dettagli.

NVIDIA ha inoltre annunciato il futuro supporto per altre sette produzioni: Phantom Blade Zero. Lost Soul Aside, Mecha Break, Tides of Annihilation, Wild Assault, il già citato Half-Life 2 RTX e l'attesa versione PC di Stellar Blade. Nessuna novità, invece, per il supporto nativo di Black Myth: Wukong, la cui patch è ancora in lavorazione. Nel frattempo è comunque possibile forzare il DLSS 4 tramite driver.

RTX Neural Shader e NVIDIA ACE in inZOI

Tra le funzionalità più interessanti che hanno accompagnato il lancio della nuova generazione RTX 5000, RTX Neural Shaders è quella che, in prospettiva, ha le potenzialità per rivoluzionare il mondo del gaming.



A partire da aprile DirectX supporterà Neural Shader

NVIDIA, in collaborazione con Microsoft, ha ora annunciato il supporto del Neural Shading in DirectX, con una finestra di lancio piuttosto vicina: a partire da Aprile, RTX Neural Shader tramite l'utilizzo dei Tensor Core, sarà disponibile nella celebre libreria e sarà distribuita attraverso l'Agility SDK Preview.

Sebbene al momento il team verde non abbia fornito ulteriori dettagli sui titoli che andranno ad utilizzare questa funzionalità nel futuro prossimo, l'arrivo di Neural Shading in DirectX fa ben sperare nella possibilità di vedere all'opera RTX Neural Material e le altre tecnologie collegate, prima di quanto pensassimo.

Aggiornamenti anche per un'altra delle novità annunciate nel corso del CES 2025. NVIDIA ACE e il suo modello linguistico che fa largo uso delle GPU RTX, sbarcherà su inZOI il prossimo 28 marzo e permetterà di mettere in pratica comportamenti basati sull'intelligenza artificiale. Grazie a questa funzionalità, gli Zoi potranno interagire tra loro in maniera più profonda, adattando le proprie abitudini in base al contesto.

inZOI non è però l'unico gioco che sfrutterà le capacità di NVIDIA ACE: nei prossimi mesi infatti, Naraka: Bladepoint Mobile (versione PC) e Black Vultures: Prey of Greed metteranno a disposizione un companion autonomo guidato dall'IA, mentre Fate Trigger baserà le animazioni facciali sulle nuove tecnologie del team verde.