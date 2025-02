Assassin's Creed Shadows è disponibile in preordine con lo sconto su Instant Gaming

Assassin's Creed Shadows è ora acquistabile su Instant Gaming al prezzo scontato di 49,89€ rispetto al prezzo originale di 70€. Con l'IVA applicata in Italia al 22%, il prezzo finale sarà di circa 60,87€. Non perdere questa occasione! Acquista il gioco da questo link. Immergiti in un mondo vasto e dettagliato, dove città castello, santuari silenziosi e porti fiorenti convivono in un paesaggio mutevole segnato dalle guerre. Il clima dinamico e le stagioni in continuo cambiamento aggiungono profondità all'esplorazione, rendendo ogni viaggio un'esperienza unica.