Sony proibì a Jonah Hill di toccare una PlayStation in Superbad, perché il personaggio era troppo riprovevole

Alla domanda su quale sia stata l'annotazione più ridicola mai ricevuta da uno studio, Rogen sembra non avere dubbi al riguardo: "In Superbad, ci è stato detto che il personaggio di Jonah Hill, Seth, era così riprovevole per lo studio che c'era una scena in cui giocavano ai videogiochi e Sony ci disse che Jonah non avrebbe potuto toccare una PlayStation".

Timore per la pubblicità negativa

Pur non compiendo particolari nefandezze, il personaggio interpretato da Jonah Hill in Superbad non è probabilmente un grande esempio positivo per i ragazzi, ma forse la richiesta di Sony fu anche eccessiva, temendo una possibile pubblicità negativa dall'accostamento di Seth con una PlayStation.



Nel film c'è una scena in cui Evan, interpretato da Michael Cera, sta giocando a The Getaway: Black Monday su PlayStation 2, e probabilmente in questa scena a Jonah Hill è stato proibito di avvicinarsi alla console.

"Mi dicevano: non possiamo farlo interagire con i nostri prodotti, perché è un personaggio troppo vile", racconta Rogen della nota ricevuta da Sony, che produceva il film, "e io: ma come, è basato su di me, è un po' insultante, ma alla fine li abbiamo accontentati".