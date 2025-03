Norse è uno strategico a turni con i vichinghi, verrà pubblicato da Tripwire

Norse, lo strategico a turni con i vichinghi sviluppato da Arctic Hazard per PC, PS5 e Xbox Series X|S, verrà pubblicato da Tripwire: lo ha annunciato il publisher nell'ambito di un comunicato stampa, accompagnato dal trailer che potete vedere qui sotto.

Nonostante la propria natura indipendente, Arctic Hazard ha lavorato come team di supporto alla realizzazione di diverse produzioni tripla A, come Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Syndacate, Assassin's Creed Origins, World of Tanks, Metro: Exodus, Age of Conan e altri ancora.

"Fin dalle prime conversazioni con Tripwire, è stato chiaro che il loro entusiasmo per il gioco corrispondeva alla loro determinazione nel portarlo agli utenti di tutto il mondo", ha dichiarato Terje Lundberg, CEO e creative director di Arctic Hazard. "Siamo entusiasti di continuare la nostra avventura vichinga insieme a loro."