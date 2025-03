OPPO Enco Air4, la recensione degli auricolari TWS che mancavano, o forse no?

Proprio tale affollamento pone qualche perplessità di fronte all'uscita di questa variante "non Pro", anche a fronte di una differenza di prezzo abbastanza contenuta. Di converso, c'è però da segnalare come il salto generazionale rispetto ai precedenti Enco Air3 sia piuttosto consistente, rimarcando un miglioramento non indifferente anno su anno. Cerchiamo quindi di capire nella nostra recensione degli OPPO Enco Air4 se, con tutte queste alternative disponibili sul mercato, può avere senso considerare l'acquisto.

Caratteristiche tecniche delle OPPO Enco Air4

Le OPPO Enco Air4 arrivano sul mercato qualche mese dopo il modello Pro

È lecito domandarsi anzitutto quali siano quindi le differenze tra questi nuovi OPPO Enco Air4 e il modello Pro. Beh, in effetti non cambia poi molto, e in buona sostanza si possono riassumere in tre elementi: un microfono in meno (2 invece di 3), una cancellazione del rumore meno efficace (32db contro 49db) e il mancato supporto al più evoluto codec LHDC 5.0. In questo caso ci si deve infatti accontentare della compatibilità coi più semplici AAC e SBC.

Per il resto si confermano le stesse caratteristiche della versione Pro, a cominciare da un driver con diaframma in titanio da 12,4 mm con gamma di risposta in frequenza 20~20KHz.

Il collegamento avviene tramite protocollo Bluetooth 5.4, con una portata classica di 10 metri senza ostacoli.

La batteria è di 440 mAh per la custodia e 58 mAh per gli auricolari, il che garantisce con impostazioni standard e ANC disattivato un'autonomia di 12 ore continuative e 43 con la custodia, che diventano 8 e 28 con ANC attivo. Un risultato leggermente superiore alla media quindi di questo tipo di prodotto, e ampiamente sufficienti per le necessità della maggior parte dell'utenza. La ricarica da 0 a 100% richiede 60 minuti per gli auricolari, che diventano 80 includendo la custodia.

Gli auricolari sono molto ben costruiti e particolarmente leggeri

La resistenza certificata è IP55 per i soli auricolari, che quindi sono protetti anche nel caso di uso sotto la pioggia, oltre alle più banali polvere e sudore. Per la custodia invece non c'è alcuna resistenza, quindi sconsigliamo decisamente di metterla in condizioni di rischio.

È presente il supporto a Google Fast Pair per il collegamento rapido con gli smartphone Android.

Scheda tecnica OPPO Enco Air4