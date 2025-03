Control 2 è ora in fase di piena produzione, conferma Remedy

Dopo l'uscita di Alan Wake 2 e ora che anche le due espansioni maggiori del gioco in questione sono state lanciate , Remedy si è potuta concentrare al massimo sui nuovi progetti, che sono tutti entrati nella fase di lavorazione piena e dunque in qualche modo si stanno avvicinando alla conclusione, anche se le attese saranno ancora lunghe.

Remedy ha pubblicato alcuni aggiornamenti sullo stato dei lavori per quanto riguarda i suoi nuovi progetti , confermando peraltro che Control 2 si trova ora in piena produzione , così come anche altri titoli che contemporaneamente stanno proseguendo lo sviluppo.

Avanzano anche Max Payne e FBC: Firebreak

Control 2 è probabilmente il titolo di maggiore importanza tra quelli attualmente in sviluppo presso Remedy, ed è ora in fase di piena produzione, probabilmente sfruttando anche la maggior parte dell'organico e delle risorse di Remedy, considerando lo spessore del gioco in questione.

L'unica immagine pubblicata di Control 2

Non è l'unico, però: in piena produzione si trova anche FBC: Firebreak, ovvero lo sparatutto cooperativo ambientato nel mondo di Control, che si presenta come un progetto di dimensioni minori ma che potrebbe ricoprire una notevole importanza strategica nel prossimo futuro come titolo live service.

Allo stesso modo, anche Max Payne 1&2 Remake è in fase di piena produzione già dalla fine del 2024 e potrebbe arrivare probabilmente prima di Control 2, attraverso la partnership che Remedy ha stipulato con Rockstar Games, ora proprietaria dei diritti sulla serie.