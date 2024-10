Alan Wake 2: The Lake House ha un orario di sblocco preciso, arriva insieme a un aggiornamento gratis

Remedy Entertainment ha precisato l'orario di sblocco di Alan Wake 2: The Lake House, la seconda espansione per il suo gioco horror che è in arrivo proprio oggi, precisamente alle ore 14:00 italiane, dunque manca ormai poco alla possibilità di addentrarsi in questa nuova porzione di incubo, il quale arriva insieme a un aggiornamento gratuito per tutti gli utenti.

Presentato con un trailer di lancio durante l'evento Xbox della scorsa settimana, The Lake House è la seconda espansione di Alan Wake 2 e ha la particolarità di collegarsi più direttamente al mondo di Control, visto che tira in ballo l'FBC e gli studi dell'ufficio nei pressi di Cauldron Lake a Bright Falls.

Da quello che abbiamo potuto vedere, sembra anche essere una parte di gioco particolarmente inquietante, che rinsalda le connessioni dell'universo connesso di Remedy tra Alan Wake e Control, cosa che avevamo visto anche nelle espansioni di quest'ultimo.