LEGO Horizon Adventures è entrato in fase gold, nessun ritardo per il lancio su PS5, Nintendo Switch e PC

LEGO Horizon Adventures è entrato in fase gold, il che significa che il gioco non subirà ritardi e arriverà puntuale nei negozi fisici e digitali il prossimo 14 novembre su PS5, Nintendo Switch e PC. La conferma è arrivata da un post pubblicato su X da Guerrilla Games, che ha festeggiato l'occasione con una simpatica clip di Aloy in versione LEGO che diventa tutta d'oro.

Per i meno avvezzi al gergo, "entrare in fase Gold" significa che lo sviluppo principale è completo e che la copia "gold master" è pronta per tutti i controlli e le certificazioni del caso. Segue poi la stampa delle copie fisiche e la distribuzione nei negozi di tutto il mondo. In sostanza parliamo di praticamente uno degli ultimissimi step prima del lancio.