La patch di Silent Hill 2 ha introdotto anche un grosso problema, in base ad alcune testimonianze

Bloober Team ha appena pubblicato una sostanziosa patch per Silent Hill 2, uno dei primi update per il remake del celebre survival horror, che ha portato a diversi miglioramenti tecnici ma anche un grosso problema, in base a quanto riferito da diverse testimonianze online di utenti.

Sembra che l'aggiornamento si possa portare dietro un bug che può determinare il blocco della progressione, considerando che quando si verifica diventa impossibile andare avanti oltre un certo punto. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, ma le testimonianze al riguardo si stanno accumulando su Reddit e social media.

Sebbene la questione possa risultare come uno spoiler, cerchiamo di riportare la cosa in maniera più vaga possibile per evitare anticipazioni ma in modo da far capire se si è effettivamente affetti da questo problema dopo la patch applicata.