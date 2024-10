Bleach: Rebirth of Souls presenta Renji Abarai con un gameplay trailer

Proprio come nel manga e anime di Tite Kubo, Renji può trasformare la sua spada in una sorta di lunga frusta di metallo con segmenti uncinati per eseguire spazzate, colpi circolari e colpi dalla lunga distanza che possono cogliere di sorpresa gli avversari impreparati. Attivando il Bankai, l'arma assume la forma di un gigantesco scheletro di serpente e può eseguire attacchi ancora più letali.

Prosegue la campagna promozionale di Bandai Namco in vista del lancio di Bleach: Rebirth of Souls il prossimo anno tramite un nuovo gameplay trailer dedicato a Renji Abarai e il suo peculiare stile di combattimento basato sugli attacchi imprevedibili della zanpakuto Zabimaru.

Bleach: Rebirth of Souls arriva su PC e console il prossimo anno

Per chi non lo sapesse Bleach: Rebirth of Souls è un picchiaduro 3D dove vestiremo i panni dei personaggi più iconici dell'opera di Tite Kubo. Non mancherà ovviamente una modalità storia dove rivevremo le avventure e le battaglie di Ichigo Kurosaki e compagni, così come modalità online multiplayer dove potremo sfidare amici e giocatori provenienti da tutto il mondo.

Il gioco approderà sugli scaffali dei negozi fisici e digitali durante i primi mesi del 2025, su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC. Recentemente Bandai Namco ha pubblicato anche dei trailer dedicati alle abilità di Ichigo in forma Bankai e del potente Arrancar Ulquiorra.