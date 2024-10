PlayStation e Bungie proseguono con la costruzione del team interno responsabile dei live service

O'Neill ha riferito che assumerà "un nuovo ruolo come Senior Director of Creative presso PlayStation Studios ", rimanendo comunque anche all'interno di Bungie, considerando che l'intero team entrerà a far parte in maniera più organica di PlayStation per poter portare avanti il progetto di gestione dei live service.

In questo caso le informazioni arrivano da Bridget O'Neill , figura di spicco di Bungie Creative Studios, la quale ha dichiarato che il suo team si unirà a PlayStation "per costruire le basi di un team creativo in grado di supportare tutti i giochi live service di PlayStation".

È evidente che Sony PlayStation e Bungie stanno proseguendo il loro progetto di costituire e gestire un team in grado di porsi come fulcro delle produzioni live service da parte dei PlayStation Studios, una sorta di " centro di eccellenza " che supervisioni i progetti in questo ambito, visto che continua l'organizzazione interna ai team per questo scopo.

Continua l'impegno nei live service da PlayStation Studios

La questione era già emersa in passato e di fatto è già in corso praticamente da dopo l'acquisizione di Bungie: Sony ha posizionato il team di Destiny in modo da fungere da centro di supervisione e guida sui progetti live service.



O'Neill ha proseguito: "Questa opportunità di condividere la nostra esperienza di lavoro sui titoli Bungie con altri studi che stanno realizzando giochi per il servizio live è davvero entusiasmante. Il servizio live è difficile e comporta una serie di sfide uniche, quindi con la collaborazione di PlayStation e Bungie saremo in grado di dare un enorme impulso allo sviluppo dei nuovi giochi che entreranno in questo mercato super competitivo".

Secondo alcune testimonianze, sembra che il progetto multiplayer di The Last of Us sia stato bloccato da Sony e Naughty Dog proprio in seguito ad alcuni feedback negativi ricevuti da Bungie, tanto per capire l'importanza che il team ricopre in questo ambito.

Da quando ha acquistato Bungie, Sony ha lanciato Helldivers 2 e Concord tra i live service, ottenendo risultati opposti: il primo ha conosciuto un ottimo successo iniziale, il secondo è stato un flop clamoroso, tanto da essere potenzialmente il fallimento più grande mai registrato nell'ambito dell'industria dell'intrattenimento.

I prossimi previsti sono Fairgame$, da parte di Haven, il team fondato da Jade Raymond e Marathon, il nuovo gioco della stessa Bungie.