Gli auricolari wireless Soundcore P30i di Anker sono in sconto su Amazon Italia

I Soundcore P30i sono disponibili su Amazon Italia a 34,99€, con uno sconto del 30% e la possibilità di applicare un coupon da 5€ per ridurre ulteriormente il prezzo. Sono disponibili in Nero, Blu, Verde, Rosa e Bianco. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto è venduto da AnkerDirect IT e spedito da Amazon Italia , con reso gratuito entro 14 giorni.

Gli auricolari Soundcore P30i offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB, garantendo un'esperienza d'ascolto immersiva, anche in ambienti rumorosi. I driver da 10 mm, potenziati dalla tecnologia BassUp, offrono bassi profondi e coinvolgenti, ideali per musica e video. La custodia, che funge anche da supporto per smartphone, rende questi auricolari perfetti per chi è sempre in movimento.

L'autonomia degli auricolari.

Grazie alla batteria con un'autonomia di 10 ore per singola ricarica e 45 ore complessive con la custodia, puoi ascoltare musica tutto il giorno senza preoccupazioni. Inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti offre fino a 2 ore di riproduzione, perfetto per le giornate più impegnative.