Su Steam sono disponibili le offerte sui giochi Arkane Studios, da Deathloop a Dishonored

Partendo da Deathloop , lo sparatutto in prima persona basato sui loop temporali al momento è disponibile a 11,99 euro, con uno sconto dell'80% sul totale. Meno recente, ma che sicuramente vale la pena recuperare se ancora non lo avete giocato, Prey è disponibile a 5,99 euro, sempre con una scontistica dell'80%.

Le altre offerte disponibili

Proseguiamo con Dishonored - Definitive Edition al prezzo promozionale di 4,99 euro, mentre il sequel Dishonored 2 e il gioco standalone Death of the Outsider sono in promozione a 5,99 euro cadauno. Se poi volete fare manbassa, potrete acquistare la Arkane Collection a 51,46 euro, con uno sconto del 79% sul totale di 250 euro circa, che include tutti i giochi pubblicati dallo studio, inclusi anche Redfall, Arx Fatalis e Dark Messiah of Might & Magic.

Se siete interessati, trovate le promozioni sui titoli Arkane Studios su Steam a questo indirizzo. Le offerte saranno valide solo fino al 28 febbraio. Vi segnaliamo che sono disponibili anche i saldi sul franchise di Castlevania, che comprendono anche la recente Dominus Collection.