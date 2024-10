Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica sembra sia basato su Unreal Engine

Considerando la nota segretezza di Nintendo per quanto riguarda gli elementi tecnici e organizzativi delle proprie produzioni, è interessante notare come sia emerso solo ora che Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica sia basato su Unreal Engine, in base a quanto si può leggere dalla confezione stessa del gioco.

Queste non sono informazioni che solitamente Nintendo diffonde al pubblico, ma è possibile notare, sul retro della confezione ufficiale di Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica, che è presente il logo di Unreal Engine, cosa che fa pensare che questo sia il motore grafico utilizzato per la nuova avventura RPG dei fratelli più famosi del mondo videoludico.

La foto della confezione è stata condivisa da Nintendeal, che evidentemente ha scovato da qualche parte la testimonianza di una copia già disponibile sul mercato, nonostante l'uscita del gioco sia prevista solo per il 7 novembre, ovviamente su Nintendo Switch.