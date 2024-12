Gli autori del nuovo Mario & Luigi spiegano come hanno scelto il sottotitolo: c'erano 100 proposte diverse

Mario & Luigi Fraternauti alla Carica si chiama in realtà - in inglese così come in Giapponese - Mario & Luigi Brothership . Perché è stato scelto proprio questo sottotitolo?

Perché Mario & Luigi Brothership si chiama così

L'associate producer Tomoki Fukushima ha spiegato che "il sottotitolo di questo gioco è 'Brothership'. L'abbiamo deciso dopo aver fatto un brainstorming con Acquire su oltre 100 opzioni... si adatta perfettamente al tema del gioco. Si riferisce al loro legame di fratellanza, ma incorpora la parola "ship" da Shipshape Island, che collega le varie isole".

Rivela inoltre che "finora" le versioni giapponesi e inglesi della serie Mario & Luigi hanno sempre avuto nomi diversi. Fukushima ha inoltre sottolineato come il nome dell'ultima avventura per Switch sia stato apparentemente accolto bene dai colleghi di Nintendo in Nord America e in Europa perché suonava come un gioco di parole con la parola "mothership".

"È stato ben accolto anche dai nostri colleghi nordamericani ed europei perché, in inglese, suona anche come un gioco di parole con la parola "mothership" [ndr, letteralmente nave madre]. È giusto dire che la vostra base, Shipshape Island, è una nave madre".

Mario e Luigi usano anche dei martelli per combattere

In italiano il nome è cambiato, ma non si è allontanato troppo visto che "fraternauti" collega il concetto di navigazione e fratellanza.

Purtroppo il team non ha svelato nessuna delle altre opzioni che erano state prese in considerazione per il capitolo di Mario & Luigi. Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Mario & Luigi Fraternauti alla Carica.