Mario & Luigi Fraternauti alla Carica si aggiorna per la prima volta, mesi dopo l'uscita su Nintendo Switch

Mario & Luigi Fraternauti alla carica è stato pubblicato a novembre dello scorso anno su Nintendo Switch. Ora, a mesi di distanza, arriva in sordina il primo aggiornamento ad esso dedicato che porta il videogioco alla versione 1.0.1.

Purtroppo non dovete aspettarvi novità sostanziali, in quanto questa patch si occupa solo di correggere una serie di bug. La cosa curiosa è che Nintendo non li ha nemmeno indicati tutti.