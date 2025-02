Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 esiste secondo un insider, che ne svela il potenziale mese di uscita

Più nello specifico, tramite un video pubblicato su YouTube, la "gola profonda" ha corroborato le informazioni arrivate nella giornata di ieri dallo skater professionista Tyshawn Jones, che ha dichiarato che apparirà all'interno di una nuova remaster della serie sotto forma di personaggio giocabile. Non solo, ha aggiunto che la remaster in questione è per l'appunto Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 e che verrà lanciata con uno shadow drop (ovvero verrà pubblicata immediatamente dopo l'annuncio) durante il tradizionale Xbox Games Showcase di giugno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Game Pass.

Anche Tony Hawk aveva suggerito l'arrivo di nuovi giochi

Chiaramente le indiscrezioni lanciate da eXtas1s non vanno prese assolutamente per oro colato, del resto parliamo di un insider noto nel panorama di Xbox, ma non infallibile. Tuttavia, sono plausibili e non solo per le già citata testimonianza di Tyshawn Jones. Infatti, lo scorso settembre, in occasione dei festeggiamenti del 25° anniversario del franchise, Tony Hawk in persona aveva dichiarato che la "serie ha un futuro", suggerendo quindi l'arrivo di nuovi giochi o rimasterizzazioni.

A questo punto non ci resta che attendere eventuali conferme ufficiali. Tony Hawk's Pro Skater 5, l'ultimo (e deludente) capitolo della serie principale, risale ormai al 2015, mentre nel 2020 è arrivata la celebrata raccolta di remake Pro Skater 1 + 2 su console e PC. Successivamente Activision Blizzard aveva deciso di non procedere immediatamente con una seconda raccolta di remaster, dirottando il team di Blizzard Albany (al tempo Vicarious Vision) sulla serie Call of Duty.