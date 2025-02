Un nuovo Tony Hawk remaster sarebbe in sviluppo, secondo uno skater che sembra farne parte

Uno skater ha svelato, probabilmente per errore, che c'è un nuovo remaster di Tony Hawk Pro Skater in arrivo, sostenendo di far parte del gioco in qualche modo, probabilmente come personaggio giocabile, sebbene non ci sia ancora stato alcun annuncio sul titolo in questione.

Durante un'intervista al podcast Breakfast Club, lo skater Tyshawn Jones ha anche riferito di essere all'interno di un gioco di Tony Hawk in arrivo, tra le varie informazioni fornite sulla sua attività da professionista, forse incappando in un piccolo "incidente diplomatico" visto che Activision e Microsoft non hanno ancora detto nulla su un gioco del genere.

La questione avrebbe senso, perché Jones è in effetti presente anche all'interno di Tony Hawk's Pro Skater 1+2, come nuovo personaggio inserito per svecchiare il cast originale, dunque è probabile che venga chiamato anche per un altro capitolo.