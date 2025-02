Nintendo cancella i Punti d'oro e blocca i Voucher per Switch 2, ma c'erano soluzioni migliori

Si tratta di una scelta ovviamente dannosa per i consumatori e, dal nostro punto di vista, una occasione sprecata per Nintendo .

È notizia odierna che Nintendo ha deciso di mettere fine a un paio di campagne attive da anni nell'ecosistema delle sue console. I Punto d'oro non potranno più essere ottenuti a partire dal 25 marzo (con alcune specifiche) e i Voucher non potranno essere usati per acquistare videogiochi esclusivi di Nintendo Switch 2.

Le altre possibilità di Nintendo

Prima di tutto, un veloce ripasso. I Punti d'oro si ottengono quando si acquista un gioco (sia dal Nintendo eShop, che registrando giochi fisici). Questi punti possono poi essere trasformati in uno sconto. Dal 25 marzo però tutto questo non sarà possibile, perlomeno per i nuovi giochi. I Punti rimanenti dovranno inoltre essere usati entro un anno dal loro ottenimento.

I Voucher, invece, sono una sorta di pre-acquisto che permette di ottenere due giochi di Nintendo Switch con un prezzo totale che in pratica garantisce un po' di sconto rispetto a due acquisti separati. Se si è abbonati a Switch Online, si paga il Voucher e poi lo si utilizza. Non si potrà più fare però con i giochi di Nintendo Switch 2. In quest'ultima caso, la spiegazione potrebbe essere banalmente che Nintendo sta pianificando di alzare il prezzo dei propri giochi (un classico +10€, magari) su tutta la linea, quindi i Voucher attuali garantirebbero uno sconto eccessivo (dal punto di vista di Nintendo, ovviamente). Non ci piace, ma lo capiamo e intuiamo anche che creare un Voucher specifico per Nintendo Switch 2 avrebbe creato più confusione che altro.

Ciò che invece vediamo veramente come una occasione sprecata è la perdita dei Punti d'oro. Certo, per Nintendo era comunque una perdita di soldi e ogni taglio sarà probabilmente ben visto dalla dirigenza, ma c'erano modi migliori di gestire la questione anche a vantaggio della compagnia.

Ad esempio, si poteva limitare i Punti d'oro agli acquisti digitali così da invogliare i giocatori ad acquistare più spesso su eShop. Le vendite digitali sono sempre migliori per un produttore di console, che ha un guadagno maggiore. Nintendo Switch è, tra tutte, la console che vende di più in formato fisico e sarebbe stato un buon modo per spingere ancora di più gli utenti verso il puro digitale, anche in previsione di generazioni future senza lettori di cartucce.

Una seconda opzione sarebbe stata spostare il sistema dei Punti d'oro dentro Nintendo Switch Online, o magari direttamente in Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, così da rendere ancora più appetibile il servizio e pompare i numeri.

Ovviamente Nintendo sarà certa che eliminare il tutto è la scelta più conveniente, ma noi siamo consumatori e non possiamo certo affermare che siamo felici per la decisione, soprattutto visto che arriva a un cambio di generazione: non è il miglior modo per iniziare il percorso di Nintendo Switch 2.