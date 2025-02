I giochi esclusivi per Nintendo Switch 2 non si potranno acquistare con i voucher di Nintendo Switch Online

"I voucher per giochi Nintendo Switch non possono essere utilizzati per ottenere titoli esclusivi per Nintendo Switch 2", recita il sito ufficiale. Di conseguenza, gli utenti non potranno utilizzare questi buoni per acquistare, ad esempio, Mario Kart 9 . Tuttavia, degli ipotetici nuovi giochi cross-gen (ovvero disponibili sia su Nintendo Switch 1 che su Switch 2) dovrebbero comunque rientrare nell'offerta.

I voucher acquistabili tramite Nintendo Switch Online non potranno essere scambiati per i giochi esclusivi in arrivo su Nintendo Switch 2 , almeno per il momento. La conferma è arrivata dalla pagina dedicata all'iniziativa della compagnia giapponese.

A cosa servono i voucher di Nintendo Switch Online?

Per chi non conoscesse questa promozione esclusiva per gli abbonati a Nintendo Switch Online, si tratta di un'iniziativa che permette di acquistare due vocuher per 99 euro, che i membri possono utilizzare per riscattare altrettanti titoli inclusi nel ricco catalogo del programma, risparmiando così sul totale.

Nintendo Switch 2 e il nuovo Mario Kart

Il catalogo include un gran numero di esclusive realizzate dai team interni di Nintendo, come ad esempio Donkey Kong Country Returns HD e Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (in uscita il 20 marzo), così come titoli meno recenti ma di grande valore, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Insomma, si tratta di un ottimo modo per risparmiare sull'acquisto di nuovi giochi ed è un vero peccato che l'iniziativa non verrà estesa anche a Nintendo Switch 2, almeno per il momento. Per maggiori dettagli sulla console dovremo pazientare ancora poche settimane: la compagnia di Kyoto ha infatti fissato un Direct dedicato al mese di aprile, dove finalmente scopriremo data di uscita, prezzo e i titoli disponibili al lancio.