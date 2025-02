Yasuke Simulator è un gioco parodia di Assassin's Creed Shadows con cui condivide la data d'uscita

Sicuramente non vi saranno sfuggite le polemiche intorno all'accuratezza storica di Assassin's Creed Shadows , che hanno tenuto banco da quando è stato annunciato che uno dei due protagonisti del gioco sarebbe stato quello che viene ricordato come il "samurai nero", già protagonista di diverse opere di finzione, compresi anime o videogiochi giapponesi, come la serie omonima disponibile su Netflix.

La parodia

"In una terra di samurai vagabondi in cui il potere è determinato dalla spada, Yasuke, l'unico guerriero africano a raggiungere il rango di samuraimm irrompe nelle pagine della storia come un colpo di scena ambulante. Siamo nel 1579 e Yasuke arriva in Giappone al seguito di un missionario gesuita. Unisciti a Oda Nobunaga e aiutalo a unificare tutto il Giappone." Recita la descrizione ufficiale del gioco, che di storicamente accurato ha davvero poco, considerando che nel trailer di annuncio possiamo vedere Yasuke imbracciare un mitragliatore e guidare una macchina di lusso.

Che l'intento di Yasuke Simulator sia parodistico è indubbio, considerando anche uno dei punti leggibili nella descrizione delle sue caratteristiche principali:

"Accuratezza storica

Il team del simulatore di Yasuke ha svolto le sue ricerche e si è superato per fornire una rappresentazione totalmente accurata del Giappone feudale con Yasuke il Samurai."

Se vi interessa, potete aggiungere Yasuke Simulator alla vostra lista dei desideri su Steam.