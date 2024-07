Yasuke di Assassin's Creed Shadows era davvero un samurai, conferma uno storico giapponese

Si è parlato molto del protagonista maschile di Assassin's Creed Shadows, spesso a sproposito, ma nelle scorse ore lo storico giapponese Yu Hirayama ha confermato che Yasuke era un samurai al servizio di Nobunaga, aggiungendo che "non c'è dubbio" in merito a queste informazioni.

"Sembra si stia parlando molto di Yasuke, un uomo di colore che servì Oda Nobunaga", ha scritto Hirayama. "Su di lui esiste pochissimo materiale storico, ma non c'è dubbio che fosse un samurai al servizio di Nobunaga."

"Nel Giappone feudale non importava quale fosse il tuo status sociale: se il tuo padrone ti trattava come un samurai, potevi diventare un samurai. Il motivo per cui posso dirlo è perché dalle fonti storiche sembra che Nobunaga abbia dato a Yasuke il titolo di servitore, una villa e una lunga spada."

"Il fatto che gli sia stato conferito il titolo di servitore e che prestasse servizio come stretto collaboratore di Nobunaga, soddisfaceva le importanti condizioni di 'un contratto tra padrone e servitore' e di 'un contratto di sostegno'."

"È anche importante notare che, dal momento che gli è stato permesso di avere con sé una spada, Yasuke non era un semplice genin, figura a cui non era consentito di indossare un'arma simile. Se inoltre gli è stata donata una casa, non c'è davvero alcun dubbio."

"Probabilmente Yasuke è stato uno schiavo finché non è finito sotto il controllo di Nobunaga, ma i punti di cui sopra dimostrano che probabilmente divenne un samurai di sua spontanea volontà."