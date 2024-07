Cancellate Assassin's Creed Shadows! Chiede una petizione proveniente dal Giappone

Le polemiche intorno ad Assassin's Creed Shadows e la presenza di un protagonista nero, Yasuke, non accennano a placarsi, tanto che è stata lanciata una petizione su change.org per chiedere addirittura la cancellazione del gioco, considerato offensivo per la cultura giapponese.

Immaginiamo che Ubisoft non gli darà ascolto, visti gli investimenti necessari per realizzare un titolo del genere, ma la petizione in sé è rilevante per il già alto numero di firme raccolte: più di 25.000. Da notare che il testo è scritto in giapponese, ma sta trovando sponda soprattutto dalle nostre parti, come visibile nella pagina dei supporter, i cui maggiori esponenti sono statunitensi, tanto da far pensare a qualcosa di costruito ad arte per sembrare provenire dal Giappone.