Naraka: Bladepoint presto non sarà più giocabile su di una piattaforma

24 Entertainment e NetEase hanno annunciato la chiusura della versione Xbox One di Naraka: Bladepoint , prevista per la fine di agosto. I nuovi utenti potranno iscriversi da Xbox One fino al 28 agosto , ma non riceveranno i regali riservati ai giocatori esistenti in caso di transizione su altri sistemi, come spiegato più avanti. Gli acquisti in gioco su Xbox One saranno invece possibili solo fino al 24 luglio.

Transizione

Il comunicato ufficiale spiega che "a partire dal 28 agosto Naraka: Bladepoint non sarà più supportato su Xbox One". In sostanza i giocatori non potranno più giocarci sulla console di Microsoft. "Questa difficile decisione è stata presa a causa delle limitazioni tecniche dell'hardware di Xbox One."

Gli sviluppatori hanno spiegato che aggiornano costantemente Naraka con nuovi contenuti per mantenerlo fresco e interessante. Tuttavia, questi contenuti, inclusi nuove mappe e nuovi eventi, non possono più essere gestiti correttamente da Xbox One. Continuare a pubblicare tali aggiornamenti sulla console significherebbe offrire un'esperienza di gioco mediocre, cosa che gli sviluppatori vogliono evitare.

I giocatori Xbox One possono ancora accedere al gioco tramite il proprio account Xbox giocando su Xbox Series X/S o tramite l'app Xbox su PC Windows (Xbox su PC). Tutti i progressi di gioco effettuati su Xbox One verranno salvati e saranno disponibili una volta effettuato l'accesso su Xbox Series X/S o Xbox on PC. Per compensare i disagi dovuti alla chiusura, gli sviluppatori offriranno dei regali di transizione a tutti i giocatori Xbox One che passeranno a Xbox Series X/S o continueranno a giocare tramite Xbox su PC. I regali saranno riscattabili fino al 30 ottobre.

Naraka: Bladepoint rimane disponibile su Steam, Epic Games Store, su PC direttamente da NetEase, su Xbox Series X/S e su PlayStation 5. Presto in arrivo un nuovo evento dedicato a The Witcher 3.