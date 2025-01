Naraka: Bladepoint presenta il crossover con The King of Fighters mostrando le skin di Mai Shiranui e Athena

NetEase Games e gli sviluppatori di 24 Enteratinment hanno annunciato un nuovo evento per Naraka: Bladepoint che introdurrà il crossover con The King of Fighters con ricompense a tempo limitato, incluse delle skin basate sui personaggi del picchiaduro di SNK. L'annuncio è stato accompagnato dal trailer che trovate qui sotto, che ci offre un primo assaggio dei contenuti in arrivo.

La collaborazione avrà inizio a partire l'8 gennaio su tutte le piattaforme e sarà lanciata assieme alla Stagione 15: Mirage. In particolare i giocatori potranno ottenere una skin e un accionciatura a tema Mai Shiranui per il personaggio di Matari, mentre Kurumi potrà assumere le fattezze di Athena Asamiya.