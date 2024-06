Naraka: Bladepoint: annunciata una nuova mappa e le collaborazioni con Tomb Raider e The Witcher 3: Wild Hunt

Il 25 giugno gli sviluppatori di Naraka: Bladepoint hanno trasmesso una live streaming per celebrare il terzo anniversario del gioco, annunciando moltissime novità: la nuovissima mappa sotterranea, Perdoria , in arrivo dopo l'aggiornamento del 2 luglio, nonché due entusiasmanti collaborazioni con Tomb Raider e The Witcher 3: Wild Hunt , previste per la seconda metà del 2024. Inoltre, c'è anche una nuova eroina in arrivo, Kylin Zhang, proveniente dal romanzo cinese Time Raider, che si unirà alla battaglia quest'estate.

Tanti contenuti

Per la prima volta in due anni sarà pubblicherà una mappa originale, Perdoria. Stando al comunicato ufficiale, si discosta dagli stili delle mappe precedenti in quanto ambientata nella città imperiale sotterranea di Jiling. Ci sono anche un sacco di meccanismi e potenziamenti sparsi in giro, che terranno impegnati i giocatori. Perdoria include la Terra della Fortuna, che concede ai giocatori effetti come rianimazioni gratuite, Resti che curano automaticamente e recupero rapido dopo aver sconfitto i nemici. C'è anche un trailer che presenta la nuova mappa. Guardiamolo.

La nuova mappa servirà anche per ospitare avventurieri di ogni tipo, come Geralt di Rivia, il Lupo Bianco di The Witcher 3: Wild Hunt, e i suoi compagni. Saranno disponibili da questo inverno. Nel frattempo, in estate sarà reso disponibile un costume ispirato a Lara Croft. Entrambi si uniranno alla già citata nuova eroina, Kylin Zhang, personaggio leggendario del famoso romanzo cinese Time Raiders, disponibile da questa estate.

Confermata anche l'introduzione di un'arma da combattimento corpo a corpo, i Pugni Lameggiati. Saranno disponibili a partire dal 2 luglio.