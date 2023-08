Naraka: Bladepoint x NieR: un trailer e dettagli per il crossover

Il prossimo 9 agosto prenderà via evento l'evento di collaborazione di Naraka: Bladepoint con NieR: Automata e Replicant, grazie al quale i giocatori del free-to-play potranno sbloccare le skin di 2B, 9S e non solo. Ora che mancano pochi giorni all'inizio del crossover, è stato pubblicato un nuovo trailer e condivisi i primi dettagli sui contenuti.

Stando ai dettagli condivisi, tramite le ricompense interne del gioco per il nuovo evento New Era sarà possibile ottenere la skin per armi Moonrise (Replicant), l'accessorio per la testa a forma di Emil (Automata), un background per Justina Gu e altro ancora.

Nello store sarà invece possibile acqustare le skin di 2B per Viper Ning, 9S per Wuchen, A2 per Justina Gu, Kainé per Tessa e Nier per Yueshan. Non mancano anche delle skin per armi basate sulle armi più iconiche della serie, bonus con Twitch Drop e un "outfit speciale a sorpresa" che verrà svelato in futuro.