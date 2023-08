Dragon Ball: il cosplay di C18 da elia.fery è ammaccato ma sempre affascinante

Dragon Ball è davvero eterno in tanti sensi, anche per quanto riguarda le reinterpretazioni da parte dei cosplayer, come dimostra ancora una volta questo cosplay di C18 da parte di elia.fery, che ci mostra il personaggio appena uscito da una battaglia ma comunque sempre in ottima forma.

C18, o Androide 18, è in un altro dei grandi classici in termini di soggetti scelti dalle cosplayer, come abbiamo visto in molti altri casi, e qui è protagonista di un'interpretazione davvero molto fedele all'originale, costruita con grande attenzione ai dettagli.

Elia.fery, d'altra parte, è ormai una sorta di specialista per quanto riguarda i personaggi di Dragon Ball e anche in questo caso non tradisce la sua nomea. L'androide combattente si mostra nella sua tipica mise casual, con giacca di jeans, minigonna coordinata top nero e maglia a maniche lunghe a strisce orizzontali. Una ricostruzione classica con l'aggiunta di qualche dettaglio per mostrare la ragazza appena uscita da un combattimento, ma non prima del suo tipico fascino.