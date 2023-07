Dragon Ball Z, il cosplay di Videl di elia.fery viene dalla Battaglia degli Dei

Torniamo nuovamente in quel di Dragon Ball con questo bel cosplay di Videl, ancora una volta da parte di elia.fery, ormai specializzata sul soggetto, che in questo caso riprende il personaggio in una accezione speciale vista solo nel film Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei.

La cosplayer riproduce Videl, nella foto pubblicata su Instagram, nel suo particolare abito rosso visto praticamente solo nel film in questione, con una mise decisamente diversa dal solito per la ragazza, perfettamente riprodotto da elia.fery.

La riproduzione risulta dunque molto fedele al modello originale, con le varie caratteristiche azzeccate. Nel film La Battaglia degli Dei, in cui Goku raggiunge il famoso stadio di "Super Saiyan God", si scopre che Videl è incinta di Pan. Questo salto temporale mostra la ragazza diventata ormai adulto, e il nuovo abito e aspetto generale sottolineano questa evoluzione del personaggio.

D'altra parte, Videl è un personaggio che si lascia particolarmente voler bene, con la sua tipica determinazione che la porta poi a far parte del gruppo di protagonisti come compagna di Gohan. In questa foto, la vediamo in posa con un mano una sfera del drago.

