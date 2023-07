Cosa giocherete questo weekend? Master Detective, Ghost Trick o ancora FF16?

Siamo ormai all'inizio di luglio e l'estate è pienamente entrata in scena, ma al di là di facezie come andare al mare o in vacanza la domanda principale resta sempre al stessa: cosa giocherete questo weekend?

La domanda è quantomeno lecita, considerando anche la quantità di giochi che sono usciti in questi ultimi giorni e in questa settimana in particolare.

Master Detective Archives: RAIN CODE ha uno stile particolare

Non si tratta generalmente di grossi blockbuster, ma di vari titoli caratterizzati da atmosfere e meccaniche peculiari e in grado di attirare diverse tipologie di utenti.

In particolare, risaltano le produzioni nipponiche, a dimostrazione di un nuovo florilegio di giochi giapponesi che sta investendo il mercato, come abbiamo visto già anche con Final Fantasy 16 che probabilmente resta ancora uno dei principali candidati a gioco del weekend.