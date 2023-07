The Legend of Zelda: Nintendo non sembra molto interessata a tornare allo stile classico

In una nuova intervista a Eiji Aonuma, il producer storico della serie The Legend of Zelda ha ribadito ancora una volta che la formula utilizzata per gli ultimi due capitoli è probabilmente destinata a rimanere e che Nintendo non sembra essere molto interessata a tornare allo stile classico.

"È difficile dire qualsiasi cosa sul futuro", ha affermato Aonuma, "Detto questo: grazie agli Zelda precedenti ora un gioco come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom esiste. Questo ha avuto origine da idee che abbiamo avuto in passato, cerchiamo sempre di creare qualcosa che offra di più rispetto ai giochi precedenti. Considerando questo, non siamo molto interessati ai nostri titoli più vecchi, preferiamo guardare al futuro".

La traduzione dal giapponese potrebbe essere un po' stentata, anche perché è difficile pensare a una Nintendo "non interessata" ai giochi del passato, visto il valore che assegna a questi in generale, ma l'idea sembra abbastanza chiara.