Anche dopo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'open world sarà lo standard per la serie

In un'intervista pubblicata da Game Informer, Eiji Aonuma, producer della serie Zelda, ha riferito che anche dopo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom l'open world rimarrà uno standard per la serie, destinato dunque a rimanere come una caratteristica identitaria.

Non è la prima volta che Aonuma dice questo: a ricercare le dichiarazioni passate, ne aveva parlato anche nel 2017, all'epoca del lancio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, riferendo anche in quell'occasione che l'open world sarebbe rimasto una caratteristica basilare per i capitoli futuri.

Nintendo ha tenuto fede a quella visione proprio con lo sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che di fatto riprende le caratteristiche introdotte in Breath of the Wild e le espande ulteriormente, ma possiamo dunque aspettarci una progressione in questo senso anche nei prossimi capitoli.

D'altra parte, fu The Legend of Zelda: Ocarina of Time a introdurre elementi open world estremamente innovativi per l'epoca, dunque si può considerare una caratteristica storica della serie. "Con Ocarina of Time, possiamo dire che abbiamo creato il format per una certa quantità di capitoli nella serie venuti in seguito", ha spiegato Aonuma, "ma rimaneva un po' limitante per noi. Avendo sempre voluto dare maggiore libertà ai giocatori, c'erano cose che non potevamo introdurre in quel formato".

Secondo il producer, è stato The Legend of Zelda: Breath of the Wild a consentire la realizzazione di quella particolare visione di open world che da tempo veniva covata in Nintendo, dunque ha fornito l'evoluzione fondamentale per quello che sarà il nuovo format della serie nel futuro. Con l'occasione, vi ricordiamo anche la nostra guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.