Mortal Kombat 1: nel roster anche Conan il Barbaro, secondo Jez Corden

Jez Corden sta continuando a condividere nuove indiscrezioni sul tanto chiacchierato Mortal Kombat 1, il presunto reboot della serie che salvo sorprese verrà annunciato ufficialmente tra pochi giorni. In particolare il giornalista di Windows Central stavolta ha suggerito che nel roster ci sarà anche Conan il Barbaro.

La soffiata è stata fatta durante il podcast The Xbox Two, dove Corden ha dichiarato che tra i vari personaggi a pagamento del Character Pass di Mortal Kombat 1 ci sarà per l'appunto anche Conan il Barbaro, oltre a Peacemaker del DC Universe e il Patriota della serie The Boys, come aveva suggerito pochi giorni fa assieme al possibile mese di uscita del gioco. Non ha specificato tuttavia se sarà una versione simile al Conan il Barbaro interpretato da Arnold Schwarzenegger o se sarà più vicino al personaggio originale dei libri.

Se confermato, significa che effettivamente il supporto post-lancio di Mortal Kombat 1 sarà all'insegna della crossmedialità, includendo non solo nuovi lottatori della serie ma anche dei crossover con le IP di proprietà di Warner Bros. tra film, fumetti e serie tv. Ci sarebbe l'imbarazzo della scelta in tal senso, come abbiamo visto anche in Multiversus.

Precisiamo in ogni caso che parliamo come al solito di voci di corridoio senza conferma ufficiale, per quanto in più casi le fonti di Corden si sono dimostrate affidabili. Per il resto non ci resta che attendere notizie da NetherRealm e Warner Bros. Games, che giusto la scorsa settimana hanno suggerito che il reveal del prossimo Mortal Kombat è ormai alle porte.