Xbox Games with Gold: il nuovo gioco gratis di maggio 2023 è disponibile da oggi

Come da programma dei Games with Gold, nelle prossime ore verrà messo a disposizione il secondo gioco gratis previsto per il mese di maggio 2023, ovvero Hoa, e si tratta di un titolo da tenere in considerazione.

È vero che il programma di giochi "gratuiti" per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate non presenta solitamente titoli di grande spessore, e anche in questo caso si tratta di un gioco alquanto sconosciuto, ma sarebbe un errore trascurare del tutto questo particolare platform adventure di Skrollcat Studio.

Come abbiamo riferito nell'articolo sui giochi di maggio 2023 di Xbox Games with Gold, Hoa è un po' un'esperienza d'altri tempi, incentrata sui salti tra piattaforme e la soluzione di enigmi, ma quello che colpisce è la particolare grazia con cui il tutto è stato messo in scena, attraverso una grafica 2D disegnata a mano di notevole impatto. L'opera prima di Skrollcat è una sorta di fiaba interattiva che mette in scena le avventure di una piccola fata, giunta in qualche modo su un'isola abitata da strane creature, che si rivela essere la sua terra natale. Il tutto caratterizzato da uno stile che ricorda i cartoni animati dello Studio Ghibli.

Per il resto, ricordiamo che è ancora disponibile anche Star Wars Episode I Racer, il primo dei due giochi previsti per questo mese nel programma Games with Gold.