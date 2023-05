Xbox Games with Gold, scopriamo i giochi di maggio 2023 per gli abbonati

La consueta panoramica sui giochi gratis dei Games with Gold, per gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, per maggio 2023.

Tra fine aprile e inizio maggio si stanno consumando dei momenti abbastanza critici per Xbox, dopo lo stop della CMA all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e le critiche a Redfall fresche fresche di giornata, ma al di là di queste quisquilie ci sono i Games with Gold che proseguono con il loro iter standard, incuranti di tutto quello che accade intorno. Incuranti anche di quello che ne pensano gli utenti, si direbbe: la vecchia iniziativa Xbox sembra praticamente impermeabile a critiche, variazioni e semplicemente allo scorrere del tempo, visto che continua per la sua strada senza dare spazio ad alcuna possibilità di modifica, almeno dopo l'ultima decurtazione nella quantità di giochi offerti mensilmente che è ormai stabilmente fissata a due titoli. Vediamo dunque quali sono i giochi per Xbox Series X|S e Xbox One dei Games With Gold in arrivo a maggio 2023 per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, ancora una volta scelti con criteri decisamente misteriosi da Microsoft. Come ben sa chi segue da anni questo servizio, risulta praticamente impossibile provare a prevedere quali siano le offerte mensili, perché la decisioni in questo senso sembrano seguire disegni imperscrutabili, andando a scavare nelle librerie anche delle console passate. In questo caso abbiamo a che fare con un titolo decisamente datato, sebbene riadattato in periodo più recente, e un indie alquanto interessante.

Star Wars Episode I Racer - Dall'1 al 31 maggio La corsa degli sgusci diventa interattiva in Star Wars Episode 1: Racer Assolutamente imprevedibile il recupero di Star Wars Episode I Racer, non proprio una celebrità tra i videogiochi a tema Star Wars ma un titolo comunque godibile, anche grazie alla sua particolarità. Si tratta infatti di un gioco di corse a tutti gli effetti, incentrato sulla celebre scena della corsa degli "sgusci" di Star Wars: Episodio 1, forse uno dei momenti più intensi in assoluto per il film in questione. Uscito originariamente nel 1999, la bellezza di 24 anni fa, il gioco è stato poi recuperato e ripubblicato con qualche adattamento moderno nel 2020 su Xbox One e PS4, e da lì arriva questa versione per i Games with Gold. Questo non toglie che si tratti di un titolo chiaramente datato, ma può ancora risultare interessante soprattutto per i fan della serie LucasFilm. All'interno troviamo un'ampia serie di personaggi giocabili, ognuno dotato di un proprio "sguscio" da corsa, tutti ovviamente tratti dal film La Minaccia Fantasma. Tra questi il principale è Anakin Skywalker, ma è possibile comunque interpretare un'ampia serie di alternative e provare veicoli anche molto differenti tra loro. In termini di gameplay, Star Wars Episode I Racer è un gioco di corse arcade che si porta dietro qualche reminiscenza di Mario Kart e di Wipeout, ma tutto filtrato attraverso l'universo espanso di Star Wars. Le modalità di gioco consentono di affrontare le corse all'interno di tornei, gareggiare liberamente oppure prendere parte al multiplayer, il tutto attraverso quattro campionati a difficoltà progressiva, ognuno contenente 7 circuiti differenti.