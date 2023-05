Armored Core 6 Fires of Rubicon Launch Edition: preordine Amazon disponibile a prezzo minimo garantito

Tramite Amazon è ora possibile fare il preordine di Armored Core 6 Fires of Rubicon Launch Edition. La data di uscita è il 25 agosto 2023 e il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che su PC. Il prezzo è 69.99€. Potete trovare i giochi tramite i box qui sotto o a questo indirizzo. Come sempre, vi ricordiamo che si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero il prezzo che pagherete al momento della spedizione sarà pari alla cifra più bassa apparsa su Amazon per il prodotto tra il momento del preordine e il momento della spedizione. In questo modo non dovete seguire l'andamento dei prezzi e rifare l'ordine in caso vi sia uno sconto tra oggi e l'uscita. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata a costo zero in qualsiasi momento.

Armored Core 6 Fires of Rubicon è il nuovo gioco dedicato ai mecha di FromSoftware. La launch edition include il gioco, una confezione speciale, un poster, degli adesivi e delle art card. Potete vedere i dettagli nell'immagine qui sotto.